Юрист ижевской фирмы подозревается в хранении крупной партии наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ижевску задержана юрист фирмы по подозрению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе личного досмотра у 29-летнй ранее судимой ижевчанки изъяли наркотическое вещество в пакетах массой 10,18 грамма и психотропное вещество массой 2,29 грамма. После чего оперативники отправились к ней домой, где нашли еще 100 граммов запрещенных веществ.

Против девушки возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Но если суд установит ее вину, то ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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