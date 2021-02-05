Ижевчан предупреждают о резком похолодании с 7 по 11 февраля Фото: pixabay.com

С 7 по 11 февраля в Ижевске резко похолодает. По информации Удмуртского гидрометцентра, ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха будет опускаться ниже нормы на 7 и более градусов, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в воскресенье, 7 февраля, столбик термометра резко опустится до -17…-22°С, а на дорогах образуется гололедица. А в первый день грядущей недели температура воздуха будет составлять днем -19…-24°С, а ночью -23…-28°С.

Власти просят горожан в эти дни воздержаться от дальних прогулок и поездок, одеваться о погоде, на улице активно двигаться.

Также даются указания при возможных обморожениях: согреть обмороженный участок тела, восстановить кровообращение, массируя кожу до появления покраснений. Отогреваться теплым чаем или молоком.

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