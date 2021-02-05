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15 туристических проектов из Удмуртии стали призерами всероссийской премии «Маршрут года»

Всего в финал прошли 22 проекта
Анна Митрофанова
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15 туристических проекта из Удмуртии стали призерами всероссийской премии «Маршрут года»

15 туристических проекта из Удмуртии стали призерами всероссийской премии «Маршрут года»

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Саранске прошел финал VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». 22 проекта из Удмуртии вышли в финал этой премии. А 15 туристических маршрутов нашего региона стали призерами этого конкурса: четыре взяли гран-при, девять проектов - 1 место, а два маршрута - 3 место. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Проекты из Удмуртии победили в нескольких номинациях: «Лучший тур в городе», «Лучший ж/д-маршрут», «Лучший маршрут для пожилых людей», «Лучший гастрономический маршрут», «Лучший этнографический маршрут», «Лучшая онлайн-экскурсия» и многие другие.

Всего в финале премии было представлено 202 проекта из 46 регионов России.

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