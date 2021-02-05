Ижевская фигуристка Алина Загитова побывала на программе у Ивана Урганта

Накануне, 4 февраля, в гостях программы «Вечерний Ургант» (18+) побывала ижевская фигуристка Алина Загитова. Там вместе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой они рассказали о новом шоу, в котором примут участие.

Наша землячка появилась перед зрителями в ярко-красном брючном костюме и классических черных «лодочках».

Девушки рассказали, что станут капитанами в новом шоу Кубок Первого канала по фигурному катанию. Они будут бороться между собой, возглавляя команды из 16 спортсменов.

- У нас первый раз проходит в России такой командный турнир, поэтому для всех это очень серьезно и важно. Я думаю, что будет очень интересно как для самих спортсменов, так и для зрителей, - делится Алина.

Мы уже рассказывали ранее, что еще одной участницей этой программы станет фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева.

Первый выпуск выйдет в эфир уже сегодня вечером, 5 февраля, в 21:30 по московскому времени.

Кстати, Иван Ургант в ходе программы раскрыл интересный факт о дружбе Загитовой и Медведевой. Оказывается еще в 2016 году Евгения одолжила свое платье Алине для ее программы «Дон Кихот».

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