На трассе под Ижевском сбили двух женщин

Сбиты две женщины на трассе фото: архив "Комсомольской правды"

4 февраля 2021 года на 1 км «Окружной автодороги г. Ижевска - д. Сокол» Завьяловского района автомобиль сбил двух женщин 65 и 62 лет. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Пешеходы шли по обочине, навстречу движущемуся транспорту. Водитель автомобиля «ВАЗ-2112», 36-летняя женщина, не справилась с управлением и выехала на обочину. Там и был совершен наезд.

В результате ДТП пешеходы получили травмы. Их увезли в больницу.

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