Предприниматель возглавит туризм в Удмуртии

Бизнесмен возглавит туризм в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Предприниматель Роман Никитин возглавит направление туризма в Удмуртии. Этой новостью он поделился в своих социальных сетях.

От бизнеса молодой человек отказываться не собирается, а рассматривает новое направление в работе как проект.

— Для меня это не «должность», это на 100 процентов «бизнес проект», к которому меня готовила моя предпринимательская жизнь. Это мотивация создать наде жно работающии «механизм» в сфере туризма роднои для меня Удмуртии, — написал Роман в социальных сетях.

Также предприниматель отметил, что Удмуртия — кладезь красивых мест, которые должен увидеть мир. И только совместными усилиями «мы сможем нарисовать великолепныи шедевр в виде Удмуртскои Республики на территории России».

Справка КП: Роман Никитин — бизнесмен, который открыл в Ижевске такие сети кофеен, как «Coffee Moose» (Кофи Мус), «Jeffrey's Coffee» (Джефрис Кофи), а также два бара: Дело не в вине и «More Poke» (Мор Поке). Первые бизнес-проект он начал реализовывать ещё в 18 лет. Сейчас Роману 34 года.

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