Вода из родника на набережной Ижевска оказалась непригодной для питья

Самый популярный родник Ижевска оказался непригодным Фото: Архив КП

Вода из двух популярных родников Ижевска оказалась непригодной для питья. Экспертизу провели студент Ижевского государственного университета Илья Кузьмин и управление Минприроды по республике.

Специалисты взяли пробу из трех источников, которыми постоянно пользуются жители города: родник на ижевской набережной, на ул. Ракетная и источник Важнин ключ. Как показала экспертиза, по количеству бактерий и микробов все пробы показали хороший результат. Однако неблагоприятный химический состав воды из двух источников указал на непригодность для питья.

В воде из родника на набережной обнаружили повышенное в 3 раза содержание нитратов, которые могут вызвать в организме кислородное голодание, анемию, проблемы с ЖКТ. Также жесткость этой воды превышает норму в 1,5 раза. Как говорится на сайте Роспотребнадзора, употребление воды с повышенной жесткостью может стать причиной дисбактериоза, нарушения работы ферментов и накоплению солей в организме.

Вода из родника на ул. Ракетная также не прошла проверку по химическому составу. Здесь жесткость воды превышает норму в 1,7 раз.

А вот вода из Важнина ключа полностью соответствует всем требованиям и специалисты говорят, что такую воду можно спокойно пить.

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