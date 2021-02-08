97 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за сутки

112 жителей Удмуртии вылечились от коронавируса Фото: pixabay.com

Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии коронавирусом заразились 97 человек. Среди них 14 детей и 12 пенсионеров.

112 жителей выздоровели. К счастью, никто не скончался от болезни.

6 679 человек поставили прививку от COVID-19.

За все время пандемии в республике уже выявили 26 419 случаев заражения. 23 003 человека из них уже вылечились. 347 случаев течения болезни закончились летальным исходом.

За последние сутки в Удмуртии сделали 2 103 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего провели 840 105 таких исследований.

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