Есть вопрос: в каких федеральных проектах примут участие студенты Удмуртии?

Директор Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий Галина Лукоянова Фото: личный архив героев

С 1 февраля на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+) проходит «Марафон ссузов». Сегодня состоится последний эфир в рамках марафона. В гости нашей студии для завершения знакомства с техникума Удмуртии придет директор Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий Галина Лукоянова.

В течении 45 минут, с 14:00, будем углубляться в историю техникума, разбираться в специальностях и направлениях, которые представлены в техникуме. Кроме того, Галина Лукоянова расскажет о сотрудничестве учебного заведения с социальными партнерами и движением World Skills Russia. А еще обсудим участие студентов в федеральных проектах.

Подключайтесь к прямому эфиру радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+), 107.6 FM, сегодня, 5 февраля, в 14:00. Свои вопросы по теме вы можете задавать, присылая нам сообщения в Viber по номеру 89120070806, или звонить на прямую линию во время эфира по телефону 945094.

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