Водолазы достали труп мужчины из реки в Удмуртии Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

6 февраля водолазы поисково-спасательной службы Удмуртии подняли со дна реки Ува тело 36-летнего жителя Увинского района, сообщает пресс-служба ведомства.

О пропаже мужчины заявили родственники. 5 февраля он ушел из дома в лес и не вернулся. Тогда поиски начали сотрудники ГУ МО МВД России «Увинский». Они нашли следы, которые вели к реке, где водолазы после обследования акватории реки и нашли труп.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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