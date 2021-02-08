Фотофакт: тринадцать «Ворот в будущее» появилось в Ижевске в рамках фестиваля «Удмуртский Лед»

Фигуры смотрятся волшебно как при дневном свете, так и вечером с подсветкой Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Накануне, 7 февраля, в Ижевске прошло торжественное открытие четвертого фестиваля ледовой скульптуры «Удмуртский Лед». У монумента «Навеки с Россией» появилось 13 творений, которые посвящены теме «Ворота в будущее». Они простоят там до конца зимы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, участие в фестивале приняли не только скульпторы из Удмуртии, но и творцы со всей России, и даже из других стран - Узбекистана и Украины.

- Основная мысль, которая присутствует в каждой скульптуре - будущее, которое начинается здесь и сейчас. Каждую композицию можно разглядывать очень долго, анализировать ее. Я благодарю авторов скульптур за работу и впечатления после просмотра всей экспозиции, - сказала министр национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова.

Кстати, идея этой выставки принадлежала художнику Энвилю Касимову.

Фестиваль впервые прошел в Удмуртии в 2018 году. А посмотреть ледяные скульптуры, которые создавались в прошлые годы, можно в нашей фотоподборке.

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