Фитнес-центр для врачей: медработники Удмуртии смогут заниматься спортом прямо в больнице

В Глазовской межрайонной больнице открылся фитнес-центр для сотрудников Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

Министерство здравоохранения сообщает, что в Глазовской межрайонной больнице появился фитнес-центр для сотрудников. Там установили тренажеры, появились настольный теннис, дартс, штанга, гантели, степы и многое другое. Кроме того, для медработников будут проводить занятия ЛФК.

– Наши сотрудники очень любят заниматься спортом. Мы регулярно проводим соревнования по лыжным гонкам, игре в боулинг. Но, к сожалению, в прошлом году из-за пандемии коронавируса многие наши соревнования пришлось отменить. Теперь в этом зале наши сотрудники смогут заниматься спортом, несмотря ни на какие погодные или эпидемиологические условия, – рассказывает председатель глазовской ячейки профсоюза Лариса Барышникова.

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