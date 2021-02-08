Здание магазина купца Оглоблина в Ижевске купил экс-глава администрации города

Предприниматель победил в открытом конкурсе и потратил на покупку 6,34 миллионов рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

5 февраля на сайте Минимущества Удмуртии опубликовали документ, согласно которому теперь здание магазина купца Оглоблина по улице Максима Горького, 86 в Ижевске принадлежит бывшему главе администрации Ижевска Денису Агашину. Он стал победителем открытого конкурса по продаже этого здания, которое предприниматель купил за 6,34 миллионов рублей.

До этого здание находилось в собственности республики. Кроме того, оно входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, 2-я половина XIX века».

- Отмечу отдельно, что собственник не вправе производить никаких пристроек, переделок как снаружи, так и внутри, вести какие-либо земляные работы без специального разрешения. Нельзя также производить без разрешения никакие работ по ремонту, побелке, покраске стен, покрытых живописью, лепнины и предметов внутреннего оборудования, являющихся произведениями искусства, - подчеркнула министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова.

Напомним, объявление о продаже дома появлялось в 2016 году. Тогда стоимость здания оценивалась в 54 млн рублей. Его владельцем был бизнесмен, совладелец ГК «Инком-Инвест» Дмитрий Ряхов. Он рассказывал о намерении реконструировать здание и перепродать.

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