Карта распространения коронавируса на 8 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 8 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии коронавирусом заразились 97 человек. Среди них 14 детей и 12 пенсионеров.

112 жителей выздоровели. К счастью, никто не скончался от болезни.

За последние сутки в Удмуртии сделали 2 103 теста на коронавирусную инфекцию. Всего провели 840 105 таких исследований.

Статистика по районам:

Ижевск - 12 735

Воткинск - 1 154

Глазов - 1 272

Можга - 1 139

Сарапул - 960

Завьяловский район - 1 542

Алнашский район - 571

Балезинский район - 410

Вавожский район - 247

Воткинский район - 302

Глазовский район - 209

Граховский район - 175

Дебесский район - 222

Игринский район - 516

Камбарский район - 200

Каракулинский район - 196

Кезский район - 273

Кизнерский район - 294

Киясовский район - 185

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 380

Можгинский район - 276

Сарапульский район - 291

Селтинский район - 248

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 668

Шарканский район - 389

Юкаменский район - 215

Якшур-Бодьинский район - 378

Ярский район - 210

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