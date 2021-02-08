Карта распространения коронавируса на 8 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 8 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии коронавирусом заразились 97 человек. Среди них 14 детей и 12 пенсионеров.
112 жителей выздоровели. К счастью, никто не скончался от болезни.
За последние сутки в Удмуртии сделали 2 103 теста на коронавирусную инфекцию. Всего провели 840 105 таких исследований.
Статистика по районам:
Ижевск - 12 735
Воткинск - 1 154
Глазов - 1 272
Можга - 1 139
Сарапул - 960
Завьяловский район - 1 542
Алнашский район - 571
Балезинский район - 410
Вавожский район - 247
Воткинский район - 302
Глазовский район - 209
Граховский район - 175
Дебесский район - 222
Игринский район - 516
Камбарский район - 200
Каракулинский район - 196
Кезский район - 273
Кизнерский район - 294
Киясовский район - 185
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 380
Можгинский район - 276
Сарапульский район - 291
Селтинский район - 248
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 668
Шарканский район - 389
Юкаменский район - 215
Якшур-Бодьинский район - 378
Ярский район - 210
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Врачи Удмуртии смогут заниматься спортом прямо в больнице
Бывший глава администрации Ижевска Денис Агашин купил здание магазина купца Оглоблина в Ижевске
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.