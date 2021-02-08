Легковушка вылетела на встречку и врезалась в машину скорой помощи в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 6 февраля в Ижевске напротив дома №122 по улице Олега Кошевого 55-летний водитель автомобиля «Тойота» врезался в машину скорой помощи. Мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку, из-за чего и произошло столкновение, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В аварии пострадали два пассажира «Тойоты». Один из них - шестилетний ребенок, который находился в машине без детского кресла. Они получили травмы разной степени тяжести.

52-летний водитель скорой помощи и мужчина, который находился за рулем легковушки, не пострадали.

У «скорой» сломано левое переднее колесо и фара. А у легковушки смят капот и также разбиты передние фары.

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