Ряд антиковидных ограничений планируют снять в Удмуртии Фото: Амир Закиров

Сегодня, 8 февраля, во время аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства Ярославу Семенову рассмотреть возможность по смягчению некоторых мер, которые связаны с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в республике.

Это связано со стабилизацией ситуации по коронавирусу в регионе. Число новых случаев заболевания снизилось на 40% по сравнению с прошлой неделей.

- Ярослав Владимирович (Семенов, председатель правительства УР – Прим. ред.), я вас прошу в течение сегодняшнего-завтрашнего дней обсудить с коллегами и представить предложения по смягчению ограничений, снятию некоторых ограничений. Не буду сейчас озвучивать, есть разные предложения, но действительно мы должны адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию, она вполне прогнозируемая, она стабильная, - говорит Александр Бречалов.

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