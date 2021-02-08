23 и 31 января на несанкционированных акциях в Удмуртии задержали 65 человек Фото: Амир Закиров

В МВД Удмуртии прокомментировали количество задержанных на несанкционированных акциях протеста, которые прошли 23 и 31 января. Сегодня, 7 февраля, во время аппаратного совещания глава ведомства Алексей Попов рассказал, что за два дня было задержано 65 человек и возбуждено уголовное дело.

- За нарушение установленного порядка проведения и организации публичных мероприятий задержаны 65 активных участников, возбуждено уголовное дело в связи с действиями, угрожающими безопасности эксплуатации транспортных средств, - говорит министр.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил благодарность сотрудникам МВД за четкую и оперативную работу.

- Действительно, очень четко отработали, несмотря на многочисленные провокации, оскорбления. Ну, с этой темой мы работаем, - заявил Александр Бречалов.

Ранее судейское сообщество Удмуртии сообщало о 34 материалах, которые поступили в суд и будут рассмотрены в ближайшее время. 33 их них возбуждены по статье о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации.

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