Жители Удмуртии стали призерами в конкурсе креативных медицинских масок Фото: пресс-служба администрации Глазова

Семья из Глазова - Александр и Анастасия Семеновы, стали призерами конкурса креативных медицинских масок «Дыши красиво!». Он проходил в городах присутствия Госкорпорации Росатом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Александр - работник Чепецкого механического завода. На работе он должен соблюдать дресс-код, поэтому и маску решил создать соответствующую. Его маска представляет собой имитацию рубашки и галстука.

А вот его жена - Анастасия, уже более десяти лет занимается восточными танцами. Поэтому и маску она сшила в этом стиле.

Глава семейства победил в номинации «Дыхание моды», а его супруга заняла второе место в номинации «МаскART». Кроме того она также победила в номинации «Народная маска» и дополнительно получила денежный приз в размере 20 000 рублей.

В качестве главного приза супругам достались ноутбук и планшет.

- Конкурс посвящен борьбе с COVID-19 и пропаганде ответственного отношения жителей атомных городов к защите себя и окружающих в период пандемии, - пишут организаторы на официальной странице в социальных сетях.

Всего участие приняли 496 человек. Они создавали необычный дизайн и фасон для привычного уже всем атрибута.

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