Достижения ученых из Удмуртии представят на карте мира

Светлана Болотникова на аппаратном совещании, которое прошло сегодня, 8 февраля Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

12 февраля в межвузовской библиотеке им. В.А. Журавлева в Ижевске пройдет открытие Года науки в Удмуртии. Там будут представлены достижения ученых из нашей республики на карте мира. Об этом рассказала министр образования региона Светлана Болотникова на аппаратном совещании, которое прошло сегодня, 8 февраля.

Также она сообщила, что в 2021 году пройдет 22 международных научно-практических конференции, 15 всероссийских форумов и 8 форумов регионального уровня, где люди науки смогут проявить свои способности. Отмечается, что в намеченных мероприятиях будут участвовать и студенты со школьниками.

- Сегодня как общество нуждается в новых наукоемких технологиях, так и ученые нуждаются в инвесторах для дальнейшего продвижения своих разработок. В республике назрела необходимость организации такой площадки, которая будет помогать коммерциализации научных исследований. Главам МО хотелось бы обратить внимание на организацию системной работы с одаренными детьми, участвующими в исследовательской деятельности в части наставничества с потенциальными работодателями и рекомендациями на целевое обучение с отложенными контрактами и, возможно, другими социальными льготами при условии возвращения после обучения в вузе, - завершила свое выступление министр образования и науки УР Светлана Болотникова.

Кстати, в 2020 году в Удмуртии 7 проектов, связанных с научными разработками, получили финансовую поддержку на сумму, которая превышает два миллиона.

Напомним, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В Удмуртии он стартует с 12 февраля.

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