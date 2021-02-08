Полицейские накрыли нарколабораторию в Удмуртии Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Можге сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков нашли подпольную нарколабораторию. Она была обустроена в одном из производственных помещений. Подозревается 30-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствию удалось выяснить, что в октябре 2020 года мужчина взял в аренду это помещение. Там он занимался выращиванием запрещенных веществ. Всего сотрудники изъяли 200 кустов наркотиков растительного происхождения и еще 150 граммов подобного вещества, которое уже было подготовлено к продаже и расфасовано по пакетам.

Также там обнаружили лампы для рассады, вентиляторы, весы и другое оборудование.

На данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится расследование. Подозреваемый находится в СИЗО. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Легковушка вылетела на встречку и врезалась в машину скорой помощи в Ижевске

Мука и макароны подешевели: в Удмуртии зарегистрировали снижение цен на продовольственные товары

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.