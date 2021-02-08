Макароны и мука подешевели на 5-8% в Удмуртии

В республике продолжают контролировать стоимость продуктов Фото: Амир Закиров

Сегодня, 8 февраля, в ходе аппаратного совещания председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал о ситуации с ценами на продовольственные товары. Так, согласно данным Удмуртстата в период с 25 января по 5 февраля в регионе зафиксировали снижение цен, самый большой показатель у вермишели и муки – от 5 до 8 %, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Кроме того, перестали расти цены на говядину, свинину, баранину, масло сливочное, масло подсолнечное, сметану, молоко, сыры, рис. По данным ФНС от 1 до 3 % снизилась стоимость на яйца, сыр и сахар.

- Хочу отметить, что в Удмуртии на сегодняшний день соглашения по стабилизации цен подписало почти 70% предприятий торговли. Это 2392 объекта. Здесь можно отметить Ижевск и Граховский, Селтинский районы, где процент подписавших соглашение превысил 86%, а также Кезский и Дебесский районы – там соглашения подписали более 92% объектов торговли, - сообщил Ярослав Семенов.

Напомним контролирует стоимость продуктов в Удмуртии сейчас специально созданный орган - координационный совет по контролю цен на потребительском рынке республики. 11 января координационный совет зафиксировал снижение цен на товары первой необходимости. Тогда это коснулось масла, сахара и картофеля.

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