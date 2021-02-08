Стикеры в виде пельменей для «Телеграмма» создали ижевские школьники

Они будут изображать разные чувства Фото: со страницы министра национальной политики Удмуртии Ларисы Бурановой

Ученики гимназии К. Герда в Ижевске Никита Моров, Максимилиан Аляшев и Илья Матвеев разработали стикеры в виде пельменей для мессенджера Телеграмм. Национальное блюдо Удмуртии будет изображать разные эмоции: радость, удивление, грусть, счастье, разочарование, усталость. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

У школьников был наставник - педагог дополнительного образования и дизайнер Марина Степанова. А курировало этот проект министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Воспользоваться новыми стикерами может любой желающий.

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