Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит на Чемпионате мира Фото: https://www.instagram.com/ulianakaisheva/

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдет Чемпиона мира по биатлону. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной, которая будет представлять Россию на этих соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба союза биатлонистов России.

Кроме того в состав сборной из женщин-спортсменок вошли также Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Евгения Павлова. А мужская часть команды будет представлена Антоном Бабиковым, Евгением Гараничевым, Матвеем Елисеевым, Эдуардом Латыповым, Александром Логиновым и Каримом Халили.

Отмечается, что всех спортсменов, которые попали в заявку, допустили к участию в Чемпионате мира.

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