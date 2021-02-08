3 426 пенсионеров Удмуртии поставили прививки от коронавируса

3 426 пенсионера Удмуртии поставили прививки от коронавируса Фото: pixabay.com

Оперштаб региона сообщает, что в Удмуртии прививку от коронавируса, по данным на утро 8 февраля, поставили уже 6 679 человек. Причем из них 3 426 граждан - это люди старше 60 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

По состоянию на 7 февраля в Удмуртию поступило 29 382 дозы вакцины. Из которых 21,5% уже использовали для вакцинации граждан. На данный момент второй компонент получили 885 жителей республики.

Также не прекращаются звонки от людей на горячую линию по профилактике и тестированию на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. С начала 2021 года поступило 462 обращения от жителей региона.

- В основном граждан интересует: Где можно сдать тест? Как подготовиться к анализам? В каких случаях выносятся постановления об изоляции? Как организована вакцинация? Где можно пройти тестирование на антитела? - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Удмуртии.

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