Задержаны похитившие 200 млн рублей организаторов финансовой пирамиды в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые подозреваются в хищении 200 миллионов рублей у почти 400 жителей России. Об этом сегодня, 8 февраля, на аппаратном совещании сообщил министр внутренних дел по республике Алексей Попов.

- Задержаны трое местных жителей, которые в период с 2018 по 2020 годы путем создания финансовой пирамиды обманным путем похитили денежные средства вкладчиков, - говорит Алексей Попов.

Продолжается расследование уголовного дела. Часть денежных средств уже изъята у мошенников.

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