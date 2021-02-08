Есть вопрос: можно ли занять высокую должность, закончив техникум в Удмуртии?

Директор Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий Галина Лукоянова Фото: Архив «КП» в Ижевске

В рамках «Марафона ссузов», который завершился сегодня, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+) побывала директор Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий Галина Лукоянова.

Из нашего подкаста вы узнаете: по какими направлениям ведется обучение, кто из выпускников техникума сейчас занимает высокие должности и в каких федеральных проектах участвует учебное учреждение.

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