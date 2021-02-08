Спортсмены из Удмуртии с поражением опорно-двигательного аппарата примут участие в чемпионате России по трековым гонкам

Сергей Пудов и Арслан Гилмутдинов Фото: официальная группа федерации физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА в социальных сетях

Спортсмены Федерации физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) Удмуртии, члены сборнои России Сергей Пудов и Арслан Гилмутдинов прибыли на чемпионат России по трековым гонкам, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальной группе федерации в социальных сетях.

Первый старт всероссийских соревнований состоится 10 февраля.

Кстати, Сергей Пудов и Арслан Гилмутдинов являются претендентами на участие в летней Паралимпиаде в Токио в составе сборной России.

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