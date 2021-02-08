Команда фигуристки из Ижевска Алины Загитовой выиграла Кубок Первого канала

Команда Алины Загитовой «Красная машина» Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

7 февраля на главном федеральном канале прошел «Кубок Первого канала по фигурному катанию». Там соревновались между собой команды ижевской фигуристки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. По сумме баллов победу одержала команда «Красная машина», во главе которой и была наша землячка.

В ее команде выступали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Кстати, противостояла Алине Загитовой команда Евгении Медведевой «Время первых», в состав которой вошла еще одна фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева.

- С Победой, команда «Красная машина». Да, кубок Первого канала по фигурному катанию подошёл к концу, но впечатления и эмоции до сих пор переполняют меня. Вы лучшая команда! И команда соперников составила нам достойную конкуренцию, с вами было интересно соревноваться. Сколько же красивых, техничных и зажигательных номеров было за эти 3 дня у обеих команд, - написала Алина под фото на своей странице в Instagram.

Девушка также поблагодарила федерацию фигурного катания России и Первый канал.

Ранее два капитана - Алина Загитова и Евгения Медведева побывали на программе у Ивана Урганта, где и рассказали подробнее о проекте.

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