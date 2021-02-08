В ночь с 8 на 9 февраля температура воздуха в Удмуртии опустится до -31°С Фото: pixabay.com

Пресс-служба МЧС Удмуртии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра сообщает, что в ночь с 8 на 9 февраля в республике будет резкое похолодание. Температура воздуха опустится до отметки -30...-31°С.

В связи с этим жителям региона рекомендуют внимательно следить за новостями своего населенного пункта. Исключить дальние прогулки и поездки. Личный транспорт лучше оставить дома. Если же вы сели за руль, то водителям рекомендуется взять с собой трос для буксировки и лопату, а еще запастись топливом.

Также граждан просят одеваться теплее и воздержаться от принятия спиртных напитков и курения, особенно на улице.

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