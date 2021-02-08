Проход по эспланаде частично закрыли в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пресс-служба администрации Ижевска предупреждает жителей о том, что проход по эспланаде на Центральной площади частично закрыт. Это связано с реконструкцией на объекте.

Полностью перекрыли спуск по правой стороне, в районе пешеходного моста. Однако левую часть с пандусами оставили открытой для пешеходов. Там началась подготовка к обновлению четвертой очереди Центральной площади.

На объекте появится новое покрытие - тротуарные и гранитные плиты. Также там обустроят систему водоотведения, заменят систему освещения, проведут отделку подпорных стен. А еще появятся арт-объекты, амфитеатр, скамейки и шезлонги. На территории установят видеонаблюдение.

После ремонта высадят 59 деревьев и 645 кустарников.

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