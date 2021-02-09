Погода в Ижевске на 9 февраля: ясно и температура ниже -20°С

Ясно и температура ниже - 20°С Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 9 февраля, вторник. В Удмуртию пришли настоящие морозы. МЧС предупреждает жителей: одевайтесь по погоде. А пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет, какую погоду ждать сегодня.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно, а температура воздуха опустится до -21…-18°С. Ветер будет дуть со скоростью 3,9 м/с в западном направлении.

А к ночи столбик термометра опустится еще ниже - до -24…-20°С. Ветер не поменяет своего направления, но успокоится и будет дуть со скоростью 2,4 м/с.

Влажность воздуха будет находится в пределах 70%. А магнитное поле - спокойное.

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