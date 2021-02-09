Труп молодого человека нашли в гараже в Удмуртии

Предварительной причиной смерти оперативники называют отравление угарным газом Фото: pixabay.com

В городе Воткинске в одном из гаражей кооператива нашли тело 28-летнего местного жителя. Воткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства. Проведен осмотр места происшествия, ведутся допросы родственников и владельцев гаражей.

Уже удалось установить, что молодой человек находился в своей машине и видимых признаков насильственной смерти на его теле нет. В бездыханном состоянии 5 февраля его нашли родственники. Они волновались за погибшего, так как он не выходил с ними на связь несколько дней.

Предварительной причиной смерти оперативники называют отравление угарным газом. Сейчас назначена экспертиза для установления причины и давности наступления его смерти.

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