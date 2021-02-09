Экс-глава администрации Ижевска Денис Агашин о покупке здания купца Оглоблина: «Мне нравится восстанавливать исторические вещи»

Дом входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, 2-я половина XIX века» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Бывший глава администрации Ижевска Денис Агашин прокомментировал покупку здания магазина купца Оглоблина в столице Удмуртии. Он рассказал, что сейчас конкретных планов по дальнейшему переустройству здания у него нет. Его цитирует «Коммерсантъ-Удмуртия».

- Там сначала надо сделать очень сложный проект, сохранив всю историческую ценность. На это уйдет не меньше 2-3 лет. Мне нравится восстанавливать исторические вещи, давать им новую жизнь, делать там что-то интересное, - рассказал экс-глава администрации города.

Напомним, о том, что Денис Агашин стал новым владельцем исторического здания в центре Ижевска, стало известно 5 февраля. Соответствующий документ появился на сайте Минимущества Удмуртии. Там же сообщалось, что он приобрел объект, победив в открытом конкурсе, и отдал за него 6,34 млн руб. Дом входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, 2-я половина XIX века», поэтому новому владельцу придется сохранить исторический облик здания.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Проход по эспланаде частично закрыли в Ижевске

Стикеры в виде пельменей для «Телеграмма» создали ижевские школьники

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.