Из-за морозов аварийные бригады в Ижевске перевели на 12-часовой рабочий режим

Резкие перепады температур могут быть причиной порывов на теплосетях Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал на своей странице в социальных сетях, что из-за морозов аварийные бригады Водоканала переведены с 8-часового на 12-часовой режим работы. Это связано с тем, что резкие перепады температуры могут вызвать порывы на теплосетях.

- Морозные дни для коммунальных служб - время повышенной готовности. Все ресурсоснабжающие организации Ижевска на сегодня работают в штатном режиме, - пишет глава города.

Также в сообщении говорится, что сейчас в круглосуточном режиме работают 5 оперативно-выездных бригад филиала Удмуртэнерго. А к оперативному проведению аварийно-восстановительных работ всегда готовы 17 бригад - это 149 человек и 18 единиц техники. Плановые обновления электросетей будут отложены на время холодов, поэтому отключения электричества в штатном режиме не предполагается.

- На Ижевских ТЭЦ на период похолодания увеличено количество обходов для технического контроля генерирующего оборудования. На теплоэлектростанциях, в «Удмуртских коммунальных системах» ведётся постоянный мониторинг теплосетевого хозяйства, - говорится в сообщении Олега Бекмеметьева.

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