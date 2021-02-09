22 пенсионера заразились коронавирусом в Удмуртии за сутки

6 детей заразились коронавирусом в республике Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось 96 человек. Среди них 22 пенсионера и 6 детей.

К счастью, никто не скончался. А 109 жителей выздоровели были выписаны.

Вакцину от коронавируса поставили 8 556 человек. А 952 из них поставили уже второй компонент.

По данным на утро 9 февраля, в республике уже зарегистрировано 26 515 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 23 112 человек смогли победить болезнь. А 347 человек, к сожалению, погибли.

За последние сутки провели 1 560 тестов на коронавирус. Всего в Удмуртии сделали уже 841 665 исследований.

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