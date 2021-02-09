2% беспилотников мира производят в Ижевске

Проект был поддержан Фондом содействия инноваций и признан научным сообществом Европы Фото: со страницы Олега Бекмеметьева в социальных сетях

В Ижевске находится центр производства беспилотных летательных аппаратов России. Более того, в столице Удмуртии производят 2% беспилотников мира. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Проект научно-образовательной лаборатории «Беспилотные системы», заведующей которой является аспирантка ИжГТУ Ирина Кайсина, был поддержан Фондом содействия инноваций, признан научным сообществом Европы.

- Ирина разрабатывает программы для имитационного моделирования передачи данных в сети БПЛА. Исследует, как внешние факторы – температура, влажность, уровень магнитного поля - могут влиять на передачу видеоданных с беспилотников на наземные станции, - пишет о девушке мэр Ижевска на своей странице в социальных сетях.

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