Бывший сотрудник УФСИН осужден в Ижевске за взятки и хранение наркотиков

Мужчина продал 7 телефонов осужденным в колонии, в которой работал
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Суд назначил наказание для бывшего сотрудника УФСИН, который обвиняется в получении взяток, превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков. Его отправили в колонию общего режима на 3 года и 10 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В ходе суда и следствия установили, что в 2019 году мужчина приносил в колонию, где работал, наркотики. Кроме того незаконно продавал телефоны осужденным в колонии, где работал. С этого он выручил более 47 тысяч рублей.
Его действия были пресечены сотрудниками службы собственной безопасности УФСИН России по Удмуртии. В этот момент он передавал очередной телефон осужденному. Также при нем нашли 3 вида наркотических средств.
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