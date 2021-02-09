Есть вопрос: как продвигать свой бизнес через интернет?

Секретами успеха продвижения бизнеса в интернете поделятся на форуме «Мой бизнес — мой Start-up» Фото: https://www.mos.ru/

18 февраля пройдет онлайн-форум «Мой бизнес - мой Start-up: цифровая эволюция бизнеса» для всех желающих. Там спикеры расскажут, как цифровизировать свой бизнес и начать продвигать его через интернет. Кроме того, участникам представят новые технологии и решения, которые позволяют эффективно развивать бизнес в 21 веке.

Форум организован Правительством Удмуртии совместно с Центром «Мой бизнес». Участие в мероприятии примет глава республики Александр Бречалов. Он расскажет предпринимателям о поддержке бизнеса со стороны государства и в целом о возможностях развития своего дела в нашем регионе. Партнер мероприятия - банк «Открытие».

- Цифровизация бизнеса - глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Пандемия ускорила этот процесс и сейчас очень важно помочь тем, кто пока не успевает перестроиться. Мы оперативно подхватили эту «волну» - в 2020 году каждое второе образовательное мероприятие для бизнеса мы провели в формате «онлайн» и посвятили их работе в «онлайн». Мы также поддержали наши компании в выходе на маркетплейсы: прямо сейчас 72 производителя из Удмуртии представлены с нашей поддержкой на международных маркетплейсах, а их экспортная выручка за 2020 год составила 68 млн рублей, - говорит Александр Бречалов.

Также среди спикеров ожидаются предприниматели и представители лидеров финансовой, IT и digital отраслей. Они на реальных примерах компаний ВКонтакте, Wildberries, ТикТок расскажут, как выстраивать бизнес с использованием цифровых технологий и инструментов продвижения. Также спикеры разберут кейсы компаний из Удмуртии.

Своим опытом с предпринимателями Удмуртии поделится Леонид Богуславский - один из крупнейших международных инвесторов в IT и интернет-компаний. Он является директором инвестиционной компании RTP Global, офисы которой расположены в Нью-Йорке, Бангалоре, Лондоне. О его опыте в инвестициях говорит тот факт, что пять компаний, в которые Леонид инвестировал одним из первых, стали многомиллиардными: «Яндекс» в России, Delivery Hero в Европе, Epam, RingCentral и DataDog в США. Его тема выступления «Инвестиции и бизнес: модный тренд или необходимость».

Кроме того, на форуме выступит Эдуард Гуринович, который входит список «30 до 30» по версии журнала Forbes как венчурный инвестор. Он затронет тему развития стартап-компаний. Предприниматель является сооснователем CarPrice, фирмы, которая привлекла 60 миллионов долларов от ключевых отраслевых инвесторов в Восточной Европе и Азии.

А мотиватором для достижения целей станет Мария Киселева - российская синхронистка, телеведущая, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Тема ее доклада так и называется - «Достижение целей».

Стать участником можно бесплатно, пройдя регистрацию на сайте https://openmsb.ru/ Трансляция будет вестись через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через Youtube-канал Корпорации развития Удмуртской Республики.

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