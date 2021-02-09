Почти 70% предприятий Удмуртии подписали соглашения о стабилизации цен

Согласно данным Удмуртстата в регионе зафиксировали снижение цен Фото: Алена Селезнева

2 392 предприятий Удмуртии подписали соглашение о стабилизации цен на продукты. Это 69,4% объектов торговли региона. Об этом вчера, 8 февраля, рассказал министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев на аппаратном совещании.

Здесь можно отметить Ижевск и Граховский, Селтинский районы, где процент подписавших соглашение превысил 86%, а также Кезский и Дебесский районы – там соглашения подписали более 92% объектов торговли, - сообщил председатель правительства Ярослав Семенов.

Кстати, согласно данным Удмуртстата, в регионе зафиксировали снижение цен, самый большой показатель у вермишели и муки – от 5 до 8%. Напомним контролирует стоимость продуктов в Удмуртии сейчас специально созданный орган - координационный совет по контролю цен на потребительском рынке республики.

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