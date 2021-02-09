Работникам «Ижстали» вручили государственные награды

Фото: «Ижсталь»

Заслуги передовиков производства завода «Ижсталь» отмечены государственными наградами. Так, вальцовщик стана 450 прокатного цеха Шамиль Латыпов награжден Орденом Почета. Его стаж работы на «Ижстали» превышает 40 лет. Начинал слесарем по ремонту металлургического оборудования. Затем перешел на стан 450 вальцовщиком горячей прокатки. Внес ряд предложений по усовершенствованию технологии проката быстрорежущих и жаропрочных марок стали. Входил в состав инициативной группы по освоению технологии производства контактного рельса для метрополитена. За многолетний добросовестный труд удостоен званий «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Почетный металлург» и «Заслуженный работник ОАО «Ижсталь», неоднократно в составе бригады заносился на заводскую Доску почета.

Оператору поста управления стана горячей прокатки цеха калиброванного проката Ильясу Насифуллину и оператору поста управления участка обточки прокатного цеха Сергею Салтыкову вручили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Ильяс Насифуллин пришел на «Ижсталь» в 1980 году слесарем-сантехником. Через три года перешел в прессово-калибровочный цех стальных фасонных профилей, где работал вальцовщиком и оператором поста управления стана горячей прокатки 300. Участвовал в модернизации и установке нового оборудования, освоении технологии проката нержавеющих никельсодержащих и труднодеформируемых марок стали. Награжден почетной грамотой министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ему присвоено звание «Почетный ветеран труда ПАО «Ижсталь» II степени.

Сергей Салтыков трудится на заводе 36 лет, 34 года из которых - оператором поста управления. Принимал непосредственное участие в строительстве стана винтовой прокатки ОСВП-220, возглавлял пуско-наладочные работы во время ввода в эксплуатацию линии отделки сортового проката компании Hetran. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Оператор поста управления». Воспитал 23 молодых специалиста. В его послужном списке: звания «Ударник 12-ой пятилетки», «Ветеран труда ОАО «Ижсталь»», почетная грамота министерства промышленности, науки и технологии Российской Федерации.

- Каждый из награжденных внес личный вклад в усовершенствование производственных процессов и освоение новых технологий, воспитал достойную рабочую смену. Такие люди - прочный фундамент высоких достижений завода, - отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

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