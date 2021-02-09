Ежегодный конкурс «Семейные трудовые династии» начался в Удмуртии Фото: Амир Закиров

1 февраля началась прием заявок на ежегодный республиканский конкурс «Семейные трудовые династии», сообщает Министерство социальной политики и труда Удмуртии. Победителей будут выбирать в следующих номинациях:

1. «За эффективную работу» - династия, имеющая наибольшее количество наград;

2. «За преемственность поколений» - самая многочисленная трудовая семья;

3. «Старейшая династия» - с самым продолжительным трудовым стажем.

Стать участниками смогут жители, если в состав их семьи входит двое и более человек. Кроме того один или несколько членов династии живут в Удмуртии постоянно и работают в организациях, находящихся на её территории. А общий стаж семьи в одной организации или сфере деятельности должен составлять не менее 50 лет.

Подать заявки на участие можно до 31 марта. После чего определятся финалисты, которые будут соревноваться между собой с 15 по 30 апреля.

- Конкурс проводится в целях возрождения, сохранения и развития трудовых традиций в семьях, формирования позитивного общественного мнения о людях труда и сохранения и преумножения лучших трудовых традиций, - говорится в сообщении на сайте министерства.

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