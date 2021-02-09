Ижевчанин убил пожилую соседку и сжег ее квартиру из-за замечания

Мужчина нанес несколько ударов ножом пенсионерке Фото: pixabay.com

45-летний ижевчанин, который убил свою 72-летнюю соседку, получил 8 лет и 11 месяцев колонии строгого режима. Мужчина зарезал ее в подъезде собственного дома и поджег квартиру женщины из-за того, что она сделала ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следственный отдел по Ленинскому району в Ижевске СУ СК России по Удмуртии собрал все необходимые доказательства, которые подтверждают тот факт, что 22 января 2019 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения совершил это преступление. Кроме того, он пытался скрыть его следы, затащив тело пенсионерки в ее квартиру, которую еще и поджег.

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