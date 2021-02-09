Карта распространения коронавируса на 9 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 9 февраля 2021 года
Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось 96 человек. Среди них 22 пенсионера и 6 детей.
К счастью, никто не скончался. А 109 жителей выздоровели были выписаны.
За последние сутки провели 1 560 тестов на коронавирус. Всего в Удмуртии сделали уже 841 665 исследований.
Статистика по районам:
Ижевск - 12 795
Воткинск - 1 161
Глазов - 1 272
Можга - 1 139
Сарапул - 966
Завьяловский район - 1 546
Алнашский район - 572
Балезинский район - 410
Вавожский район - 248
Воткинский район - 302
Глазовский район - 209
Граховский район - 175
Дебесский район - 222
Игринский район - 516
Камбарский район - 203
Каракулинский район - 196
Кезский район - 273
Кизнерский район - 294
Киясовский район - 185
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 387
Можгинский район - 276
Сарапульский район - 291
Селтинский район - 250
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 672
Шарканский район - 389
Юкаменский район - 215
Якшур-Бодьинский район - 379
Ярский район - 210
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