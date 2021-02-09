Карта распространения коронавируса на 9 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 9 февраля 2021 года Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось 96 человек. Среди них 22 пенсионера и 6 детей.

К счастью, никто не скончался. А 109 жителей выздоровели были выписаны.

За последние сутки провели 1 560 тестов на коронавирус. Всего в Удмуртии сделали уже 841 665 исследований.

Статистика по районам:

Ижевск - 12 795

Воткинск - 1 161

Глазов - 1 272

Можга - 1 139

Сарапул - 966

Завьяловский район - 1 546

Алнашский район - 572

Балезинский район - 410

Вавожский район - 248

Воткинский район - 302

Глазовский район - 209

Граховский район - 175

Дебесский район - 222

Игринский район - 516

Камбарский район - 203

Каракулинский район - 196

Кезский район - 273

Кизнерский район - 294

Киясовский район - 185

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 387

Можгинский район - 276

Сарапульский район - 291

Селтинский район - 250

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 672

Шарканский район - 389

Юкаменский район - 215

Якшур-Бодьинский район - 379

Ярский район - 210

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