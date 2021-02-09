Уровень воды начнут понижать на пруду в Ижевске

На ижевском пруду могут образоваться опасные трещины и провалы Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 10 февраля на Ижевском водохранилище и реке Иж начнется предполоводное понижение уровня воды. Вода будет уходить с интервалом 2-3 см в сутки. Работы планируют завершить к 25 марта 2021 года. В этот момент отметка должна достигнуть 98,00 метров Балтийской системы, сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с этим спасатели Удмуртии предупреждают, что на Ижевском пруду могут образоваться опасные трещины и провалы. Так что на лед выходить не стоит, а тем более передвигаться по замерзшей поверхности на транспорте. Из-за повреждений льда есть риск провалиться.

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