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С начала 2021 года в Удмуртии провели почти 500 рейдов по выявлению несоблюдения масочного режима

Составлено 4 118 административных протоколов
Анна Митрофанова
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Штраф за несоблюдение масочного режима для граждан составляет от 15000 до 40000 рублей

Штраф за несоблюдение масочного режима для граждан составляет от 15000 до 40000 рублей

Фото: pixabay.com

В Удмуртии сотрудники регионального роспотребнадзора совместно с МВД по республике с начала 2021 года провели 472 рейда по выявлению несоблюдения масочного режима. Они прошлись по общественным местам и транспорту. В итоге было составлено и направлено в суд 4 118 административных протоколов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Кроме того из-за нарушений была временно приостановлена деятельность 4 объектов: трех магазинов и одной парикмахерской. Решением судов они должны были закрыться на срок от 2 до 20 суток.

Напоминаем, штраф за несоблюдение масочного режима для граждан составляет от 15000 до 40000 рублей.

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