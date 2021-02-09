Житель Удмуртии подозревается в поджоге машины соседки
Фото: pixabay.com
47-летний житель села Якшур-Бодья в Удмуртии подозревается в поджоге автомобиля соседки. Машина «Киа Рио» восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Следствие считает, что преступление произошло из-за конфликта, который был между мужчиной и его соседкой, которая живет в честном доме напротив. Поэтому мужчина совершил поджог и скрылся. Все происходило ночью, однако его личность удалось установить благодаря кадрам с видеокамер, который установлены на доме потерпевшей.
Отмечается, что мужчина является безработным.
Сейчас заведено уголовное дело и ведется расследование.
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