Житель Удмуртии подозревается в поджоге машины соседки Фото: pixabay.com

47-летний житель села Якшур-Бодья в Удмуртии подозревается в поджоге автомобиля соседки. Машина «Киа Рио» восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что преступление произошло из-за конфликта, который был между мужчиной и его соседкой, которая живет в честном доме напротив. Поэтому мужчина совершил поджог и скрылся. Все происходило ночью, однако его личность удалось установить благодаря кадрам с видеокамер, который установлены на доме потерпевшей.

Отмечается, что мужчина является безработным.

Сейчас заведено уголовное дело и ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанин убил пожилую соседку и сжег ее квартиру из-за замечания

Ижевчанин выиграл в лотерею более 7,5 миллиона рублей