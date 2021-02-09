Ижевчанин выиграл в лотерею более 7,5 миллиона рублей

Мужчина еще не обратился за своим выигрышем Фото: pixabay.com

8 февраля ижевчанин выиграл 7 550 004 рублей в государственной лотерее. Свой счастливый билет он приобрел в киоске всего за 40 рублей. Житель столицы Удмуртии еще не обратился за выигрышем, сообщает прее-служба лотереи.

Билет входил в 26103 тираж. Участвую в лотерее и заполняя билет, ижевчанин отгадал числа 29, 17, 14, 3, 34 в первом поле билета и не угадал 2 – во втором.

Самая большая сумма, которую можно выиграть в этой лотерее составляет более 50 млн рублей.

Напомним, в конце явнаря удача уже улыбалась одному из жителей столицы Удмуртии. Тогда мужчина выиграл в новогодней розыгрыше миллион рублей и рассказал, что потратит деньги на покупку квартиры.

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