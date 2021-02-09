В Удмуртии появятся мужская и женская сборные по керлингу

Планируется привлечь к этому виду спорта людей с ОВЗ и создать две команды по керлингу на колясках Фото: pixabay.com

Пресс-служба федерации керлинга России сообщает, что в Удмуртии была принята новая Федерация кёрлинга в нашей республике. Организации было выдано согласование на аккредитацию на год. К началу 2022 года планируется создать женскую и мужскую сборные Удмуртии по кёрлингу.

О планах развития и работы школы керлинга рассказал президент Федерации кёрлинга Удмуртии Дмитрий Серебряков. Он сообщил, что этот вид спорта сейчас в регионе не развит и связал это с тем, что в республике отсутствует информирование о керлинге.

-В настоящее время кёрлинг в Удмуртии не развит, и информированность населения о том, что этот вид спорта присутствует в республике, практически равна нулю. Основной задачей на ближайшие три-четыре месяца Федерация видит в проведении мастер- классов в торговых центрах и общеобразовательных школах, тесной работе со СМИ, целью которых является информирование населения, формирование интереса к кёрлингу и открытие платной детско-юношеской школы по кёрлингу, - говорит Дмитрий Серебряков.

Кроме того, планируется привлечь к этому виду спорта людей с ОВЗ и создать две команды по керлингу на колясках.

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