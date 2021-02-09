Студентка из Ижевска победила в международном литературном конкурсе Фото: Константин ИВШИН

Студентка УдГУ Ирина Копосова победила в конкурсе отзывов литературных произведений писателей и поэтов на международном литературном конкурсе #Узнай Россию. Донское слово. Он проходил онлайн. Девушка написала отзыв на пьесу Чехова «Вишнёвый сад», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Конкурс #Узнай Россию. Донское слово делился еще на несколько подконкурсов. Поэтому в разных дисциплинах себя попробовали несколько жителей Удмуртии: студентка УдГУ Эльвира Мухаматярова, библиотекарь из Дебесского района Татьяна Селиверстова, ученики средних классов школы села Карсовай Дарья Ромашова и Анна Жуйкова, Балезино — Полина Першина.

В конкурсе участвовали жители из 72 регионов России и 28 зарубежных стран. Они представили более 1 700 работ в различных дисциплинах: музыка,, иллюстрации, программы литературных туристических маршрутов, просветительских и образовательных мероприятий.

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