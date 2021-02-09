Музыка композитора из Ижевска вошла в плейлист «Вечернего Урганта»

Ее сценическое имя - Roza FA Фото: личный архив героев

Роза Файзельова – музыкант и композитор из Ижевска. Ее сценическое имя - Roza FA (Роза ФА). Девушка прошла в финал крупного всероссийского шоу-кейс фестиваля NEW/OPEN (Нью Опен)., который состоится совсем скоро, 12 февраля, в Екатеринбурге. Однако наша героиня уже стала знаменитостью. Ее композиция попала в плейлист музыкального редактора шоу «Вечерний Ургант» (16+). А о самой девушке рассказывает канал MTV (ЭмТиВи). Roza FA рассказала нам о своих ожиданиях от участия в конкурсе.

Три тысячи конкурсантов

Фестиваль NEW/OPEN собрал три тысячи заявок. Из них на суд жюри было представлено 500 работ, из которых в дальнейшем и отобрали 50 финалистов, в числе которых оказалась Роза.

Об этом конкурсе девушке рассказал менеджер и она сразу решилась на участие. Тем более, что фестиваль действительно стоил внимания, ведь призовой фонд там составляет четыре млн рублей, а в жюри сидят известные специалисты музыкальной индустрии в России.

Чтобы принять участие в фестивале нужно было подать заявку, которая содержала бы не только информацию о себе, но и описывала бы проект от идеи до бюджета.

Деньги потратит на создание документального фильма о музыке разных регионов нашей страны Фото: личный архив героев

– Я единственный артист из Ижевска, кто прошел в финал. Команды собрались очень мощные, среди них есть и известные, уже состоявшиеся исполнители не только в России, но и в мире! – говорит Роза Файзельова.

Музыка малой Родины

Девушка призналась, что если выиграет, то деньги потратит на создание документального фильма о музыке разных регионов нашей страны.

– Совместно с другими музыкантами, я хочу записать свой live-альбом (лайв), с живого выступления. Хочу написать фортепианную пьесу и она будет одна. А аранжировки будут от артистов разные. В этом весь интерес, посмотреть, как одна и та же мелодия будет меняться благодаря разным локальным музыкантам и их инструментам, – рассказывает ижевчанка.

Планируется, что в фильме появятся четыре региона страны. Отправной точкой станет малая Родина девушки – Удмуртия. Здесь девушка посвятит время кадрам с горы Байгурезь и набережной у усадьбы Петра Ильича Чайковского в Воткинске. Затем она планирует отправится в Башкирию, на родину своей мамы. После ижевчанка поедет в Татарстан, а завершится путешествие на Алтае, где музыкантка прожила до 11 лет.

– Я хочу показать зрителям, насколько богата и разнообразна музыкальными культурами наша страна, сколько в ней удивительных мест. Это музыкальный эксперимент, как влияет место и земля на музыку, которая на ней звучит и как музыка влияет на людей, – поясняет композитор.

Полной неожиданностью для девушки стал тот факт, что она увидела свои произведения в плейлисте главного музыкального редактора «Вечернего Урганта» Фото: личный архив героев

Когда девушке сообщили, что она стала финалисткой, исполнительница находилась в аэропорту Сочи.

– Я кричала от радости так, что напугала всех вокруг, – смеется девушка.

После этого ей написали с сайта MTV. И полной неожиданностью для девушки стал тот факт, что она увидела свои произведения в плейлисте главного музыкального редактора «Вечернего Урганта».

– Это было для меня неожиданно и приятно! Я новичок в музыкальной среде России – до этого творила в основном на территории Ижевска. Мне приятно, что заметили мою музыку, что в этой ситуации решали не знакомства, а творчество, которое сочли интересным, – делится эмоциями Roza FA.

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